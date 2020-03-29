عصام الحضري : الجهاز الفني للمنتخب أبلغني بأنني الحارس رقم 3 بأمم إفريقيا

أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، ان الجهاز الفني للمنتخب أبلغه أنه الحارس الثالث للفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون. وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة جلس معه في حجرته منفردا وابلغه بأنه الحارس الثالث للمنتخب. جلس معه في حجرته منفردا وابلغه بأنه الحارس الثالث للمنتخب. وتابع " هاني أبو ريده طالباني باحترام وجهه نظر الجهاز الفني". وأشار إلى أن هذا القرار احزنني وبكيت في حجرتي، مضيفًا " أنه رغم حاله الحزن إلا أنه أدي تدريباته بقوة بعيدا عن التعامل مع مدرب الحراس أو أي فرد من الجهاز ثم طلبوا مني المشاركه في لقاء مالي وشاركت إلا أنني فوجئت بمقاطعة زملائي لي بعد المباراة". احزنني وبكيت في حجرتي، مضيفًا " أنه رغم حاله الحزن إلا أنه أدي تدريباته بقوة بعيدا عن التعامل مع مدرب الحراس أو أي فرد من الجهاز ثم طلبوا مني المشاركه في لقاء مالي وشاركت إلا أنني فوجئت بمقاطعة زملائي لي بعد المباراة".

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