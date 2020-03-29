عضام الحضري : لم أعلن اعتزالي ولازلت قادر على العطاء

أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق،أنه لم يعلن اعتزاله بشكل رسمي حتى الأن، بالرغم أنني لم أمارسك كرة القدم منذ عام كامل.

وقال الحضري خلال تصريحات تليفزيونية، " لم أعلن اعتزالي رسميا وانا لا امارس كرة القدم منذ عام وعندما يحين الوقت ساعلن الاعتزال رغم أنني

مازلت قادر على العطاء".

أضاف الحضري ظللت انافس على الحارس رقم واحد سنوات طويله ولم يستطع أي حارس أن يجعلني رقم إثنين وليس صحيحا أن وجود محمد الشناوي اجلسني على الدكه