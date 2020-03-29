كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، كواليس التراجع عن استبعاد عمرو وردة، من المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.
وقال شوبير، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة"، الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبرفضائية "أون تايم سبورتس 2": "هاني أبوريدة، أبلغنا في الجروب الخاص باتحاد الكرة، بقرار استبعاد عمرو وردة من المنتخب، بعد أزمته الشهيرة مع أحد الفتيات".
وأضاف :" فوجئنا بعدذلك بقرار التراجع عن ايقاف اللاعب، بعد حدوث ضغط كبير من لاعبى منتخب مصر من اجل عودة اللاعب، وبالفعل حدث تراجع عن القرار.
وأضاف :"تم وضع سينايرو لاعادة اللاعب، بأن يكتب محمد صلاح تويتة، ويقدم عمرو وردة اعتذارا للجماهير"، مضيفًا :"تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب للمنتخب دون أن يبلغنا أحد"
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.