شوبير يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من المنتخب

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، كواليس التراجع عن استبعاد عمرو وردة، من المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

وقال شوبير، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة"، الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر

فضائية "أون تايم سبورتس 2": "هاني أبوريدة، أبلغنا في الجروب الخاص باتحاد الكرة، بقرار استبعاد عمرو وردة من المنتخب، بعد أزمته الشهيرة مع أحد الفتيات".

وأضاف :" فوجئنا بعدذلك بقرار التراجع عن ايقاف اللاعب، بعد حدوث ضغط كبير من لاعبى منتخب مصر من اجل عودة اللاعب، وبالفعل حدث تراجع عن القرار.

وأضاف :"تم وضع سينايرو لاعادة اللاعب، بأن يكتب محمد صلاح تويتة، ويقدم عمرو وردة اعتذارا للجماهير"، مضيفًا :"تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب للمنتخب دون أن يبلغنا أحد"