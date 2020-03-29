سمير عثمان: لن أقبل منصب رئيس لجنة الحكام في عهد اللجنة الخماسية

رد سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، على أنباء ترشحه على منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتذار جمال الغندور.
وقال سمير عثمان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن أقبل المنصب طالما أن عمرو الجنايني كرئيسا لاتحاد الكرة، مشكلتي معاه شخصبةوليس معي أي مشكلات مع باقي الأعضاء" وأوضح: "كنت أعمل بما يرضي الله خلال تولي المنصب، وتفاجئت بأن عمرو الجنايني يبلغني الإقالة دون أي سبب، فكيف أعمل معه من جديد
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