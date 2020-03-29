شكرا لقرائتكم خبر عن فيرديناند ينصح مانشستر يونايتد بعدم التعاقد مع كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم الدفاع السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فيرديناند، إن التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني المعار حالياً لبايرن ميونيخ الألماني، فيليب كوتينيو، لن يحسن من أداء مانشستر، مشيراً إلى أن اللاعب قد يكون مفيداً لتوتنهام في حالة تعاقد الأخير معه.
ووجّه مانشستر يونايتد وغيره من فرق الدوري الإنجليزي أنظارهم نحو كوتينيو، بعد أن أعلن برشلونة رغبته في إعارة لاعب خط وسط ليفربول السابق، مجدداً، في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونيخ. ومنذ انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة قبل عامين، في صفقة قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، أخفق في تقديم ما كان متوقعاً منه. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن توقعات أشارت إلى عودة كوتينيو للدوري الإنجليزي، عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فيرديناند ينصح مانشستر يونايتد بعدم التعاقد مع كوتينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.