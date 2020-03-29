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الامارات | 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بسبب «كورونا»

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سوق انتقالات اللاعبين على المستوى العالمي، انخفاضاً ملحوظاً في القيمة السوقية للعديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستويات البعض، قبل أن تتفاقم الأزمة بداعي تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، الذي انعكس سلباً على قيمتهم السوقية، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص في تحديد أسعار اللاعبين.

«الإمارات اليوم» تستعرض أسماء 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بعد أزمة «كورونا»، على النحو التالي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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