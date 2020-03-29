الامارات | 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سوق انتقالات اللاعبين على المستوى العالمي، انخفاضاً ملحوظاً في القيمة السوقية للعديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستويات البعض، قبل أن تتفاقم الأزمة بداعي تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، الذي انعكس سلباً على قيمتهم السوقية، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص في تحديد أسعار اللاعبين.

«الإمارات اليوم» تستعرض أسماء 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بعد أزمة «كورونا»، على النحو التالي:

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