الامارات | تأجيل «خليجي أندية السلة» حتى سبتمبر المقبل.. وإلغاء بطولة الناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «خليجي أندية السلة» حتى سبتمبر المقبل.. وإلغاء بطولة الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن تأجيل بطولة الأندية الأبطال في دول مجلس التعاون الخليجي، في نسختها الـ40، التي كانت مقررة إقامتها بين 29 مايو والسادس من يونيو المقبلين، لتقام من 18 إلى 26 سبتمبر من هذا العام.

كما قررت اللجنة إلغاء البطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين تحت 16 سنة، التي كانت مقررة إقامتها في شهر أغسطس المقبل بالبحرين.

وأكدت اللجنة التنظيمية الخليجية، في بيان لها، أن: «تأجيل بطولة أندية الرجال، وإلغاء منتخبات الناشئين، يأتيان في إطار الحرص على سلامة جميع المشاركين، من لاعبين ومدربين وطواقم تحكيمية، ومنظمين وإعلاميين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد».

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وحددت اللجنة التنظيمية، نهاية شهر أغسطس المقبل، موعداً أخيراً للاتحادات الخليجية، من أجل استكمال ما تبقي لها من بطولة الموسم الحالي 2019-2020، لتحديد هوية بطل الدوري، الذي تحق له المشاركة في بطولة الأندية الخليجية في سبتمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة: «البطولة الخليجية للناشئين من مواليد 2005-2006، ستقام صيف 2021، مع احتفاظ الاتحاد البحريني بحق التنظيم، على أن يتم تحديد موعد إقامتها في الاجتماع الأول الذي ستعقده اللجنة التنظيمية الخليجية».

يذكر، أن فريقي شباب الأهلي والشارقة، هما المهيمنان على ألقاب أندية السلة الخليجية للرجال في السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن حقق «فرسان دبي» ثلاث بطولات على التوالي (2015 و2016 و2017)، قبل أن يقبض «الملك» على لقب النسختين الأخيرتين في 2018 و2019.