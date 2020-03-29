شكرا لقرائتكم الإسماعيلى: باهر المحمدى لن يرحل للأهلى أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، على الترتيب.

وأكد صبري المنياوي في مداخلة تلفزيونية: "مجلس الإسماعيلي قبل بداية الموسم اجتمع بجميع اللاعبين وقال لهم نصا مش عاوزين حد يفكر في حاجة سوى الفوز فقط وإسعاد الجماهير".

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وتابع: باهر المحمدي هو كابتن الإسماعيلي وأعتقد أنه لن يرحل قبل أن يقدم الإسماعيلي نتائج جيدة ويصبح مستقرا".

وعن مفاوضات الزمالك مع فخر الدين بن يوسف: "اللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم فعقده 6 شهور، والاولوية للتجديد إلى الدروايش"