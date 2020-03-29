شكرا لقرائتكم هل يفاوض اتحاد جدة الأهلي لضم كهربا؟.. النادى السعودي يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة دخول النادي السعودي في مفاوضات مع محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم النادي الأهلي المصري.

وقال أحمد صادق في تصريحات تليفزيونية: "لم نطلب التعاقد مع كهربا، أتقدم له بكل تقدير واحترام، وأتمنى عودته للفريق"

وتابع: "ليس من شأني قرار التعاقد مع كهربا فهو قرار الجهاز الفني، ولكن اذا أصدر الجهاز الفني قرار بعودته سأكون سعيدا للغاية فهو لاعب كبير ومميز"