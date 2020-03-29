شكرا لقرائتكم عصام الحضري: إكرامي والشناوي لديهم قناعات بأني بعمل لهم أعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية أن الثنائي شريف اكرامي وأحمد الشناوي زملائه السابقين في منتخب مصر، كان عنلديهمدهم قناعات بأنني أقدم على أعمال من أجل أن يصابوا ولذذلك ابتعدت عنهم ولم أكن على تواصل معهم في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.

قال الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "في مرة بنتمرن في الجابون والجو كان حار وغالبا بحب اتمرن بجاكت مطر وكذلك اكرامي، والشناوي كان يستعد للسفر إلى مصر بعد اصابته وتأكد غيابته عن البطولة، ولأجل الحظ جاكت شريف جه عندي في الاوضة والعامل عبد الله خد الجاكت لاكرامي ولكنه رفضه، وقلت لعبد الله خلاص خلي الجاكت عندك وهات له جاكت جديدة واديهوله، واحمد ناجي مدرب الحراس على علم بهذه الواقعة.

أردف: "انا في الملعب مبحبش غير نفسي ومفيش حاجة في كرة القدم اسمها عاطفة، ومن امتى حراسة المرمى مكنش فيها مشاكل، والمشاكل موجودة من ايام ثابت البطل واكرامي الكبير وأحمد شوبير،

فجر مفاجأة أنه أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عقب مباراة مالب بالبطولة مفادها، "من مصلحة مصر اني العب لان اكرامي والشناوي مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض".

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شدد على أنه دخل في مشاكل مع غالبية حراس المرمى في مصر، قائلا: "دخلت في مشاكل مع عبد الواحد السيد ومحمد صبحي ومحمد عبد المنصف ومحمد عواد ومحمد الشناوي، والطبيعي وجود مشاكل بين الحراس في أي مكان وهذا يص في مصلحة المنتخب في النهاية".