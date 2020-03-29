شكرا لقرائتكم فهيم عمر: لو عرض عليا رئاسة لجنة الحكام هوافق والغندور غلط في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فهيم عمر عضو لجنة الحكام السابق أن جمال الغندور رئيس اللجنة السابق أخطأ في عدم اسناد مراقب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت الشهر الماضي بالامارات وانتهت بفوز الأبيض باللقب.

وقال فهيم عمر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن المراقب المعين للمباراة تعرض لظروف أسرية حرمته من السفر وكان ضرورياً اسناد المهمة لأي حكم سابق متواجد هناك ومن بينهم سمير عثمان.

أضاف فهيم عمر أن اللجنة الخماسية وفرت كل السبل من معسكرات للحكام واللجنة لكن كانت هناك وعوداً بصرف جميع المستحقات لكنها لم تكلل بنجاح نهائياً.

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تابع فهيم عمر أنه حال تلقيه عرضاً من اللجنة الخماسية لتولي مهمة رئيس لجنة الحكام سيوافق لأن الأهم في الأمر ليس المنصب قدر خدمة التحكيم الذي أعطاه كل عمره.

وأوضح ان الغندور أبلغ قبل تعيينه اللجنة الخماسية تعاقده مع قناة فضائية سعودية وكانت هناك شفافية بين الطرفين في هذا الأمر.