شكرا لقرائتكم سمير عثمان: اتحاد الكرة تعمد عدم صرف مستحقات الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سميرعثمان، الحكم الدولي السابق، عن استغرابه الشديد تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجانيني بسبب عدم صرف مستحقات الحكام المالية.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: "اللجنة الخماسية تعمدت عدم صرف مستحقات الحكام رغم وجودها في الخزينة منذ 6 شهور""

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.

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يواجه عدد كبير من رموز الرياضة في مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند ال8 سنوات .

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يضع بند ال8 سنوات for a live بمعني ان اي شخص قضي 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمة ويالتالي سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء في حالة تطبيق البند بشكل رسمي سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة في مصر علي رأسهم هاني ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدي عبد الغني وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.