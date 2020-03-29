شكرا لقرائتكم الحضري يطرح قميصه في مباراة روسيا بمونديال 2018 بمسابقة أون تايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية طرح قميصه الذي ارتداه في مباراة المنتخب الوطني ضد روسيا في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018 في مسابقة عبر برنامج ملعب أون تايم.

وكان الحضري يجلس بديلا على دكة المنتخب في مباراة روسيا والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

ووجه الحضري خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، سؤال لمتابعي البرنامج بتوقع آخر مباراة له مع الأهلي قبل الرحل إلى سيون السويسري عام 2008.