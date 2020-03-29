شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: اعتزلت العمل السياسى نهائيا.. وزوجتى حذرتنى ولم أسمع لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لن يخوض انتخابات البرلمان نهائيًا مرة أخرى وأنه اعتزل العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى 2005 و2010.

وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": اعتزلت العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى المريرة فى 2005، وتجربة 2010، وزوجتى حذرتنى من هذا الطريق وطالبتنى بعدم العمل فى هذا المجال ولم أسمع لها".

وأكد شوبير أن كرم كردى أكد له أنهم ليس لهم دور قائلا: كرم كردى قال لى "إحنا هنا في مجلس اتحاد الكرة بورورم"، ولا يؤخذ آراؤنا فى القرارات، ورفضت ذلك الأمر ومنذ ذلك لا يتم إصدار أى قرار إلا بموافقة الجميع".