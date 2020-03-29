شكرا لقرائتكم شوبير: أبو ريدة كان لا يتواصل مع أحد سوى أحمد مجاهد وسايب تلفونه معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لا يتواصل مع أحد سوى أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة.

وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2":بصراحة هانى أبو ريدة لم يكن متواجدا طوال الوقت فى الاتحاد وكان لا يتواصل مع أحد في اتحاد الكرة سوى أحمد مجاهد، والوحيد الذى كان معاه رقمه، ولما يريد أحد التواصل معه يجد تليفونه مغلق، ولما قلت الكلام ده مع عمرو أديب زعل".

وعن خلافاته مع أحمد مجاهد، قال أحمد شوبير: "لم تحدث خناقات بينى وبين أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة ولكن بعد رحيلنا، لأنى كنت نائب الرئيس ومن حقى التواصل مع خهانى أبو ريدة ورفض ما يحدث داخل الجبلاية".

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وأوضح الإعلامى أحمد شوبير: لا يوجد عمل عملت به وخصم من رصيدى كإعلامى، مؤكدا: "أنا على الشاشة بكون واحد مختلف عن تواجدى في أي منصب سواء في اتحاد الكرة أو أي مكان آخر".

وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".