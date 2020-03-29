شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الإطاحة بسمير عثمان كان لغزا ورحيل الغندور متوقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، إن الإطاحة بسمير عثمان فور تولي لجنة عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، كان لغزا.

وأكد أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية: "رحيل سميىر عثمان كان لغزا كبيرا فور تولي لجنة عمرو الجنايني"

وعن رحيل جمال الغندور، أضاف الصقر: "رحيل الكابتن الغندور كان متوقعا وكنت عارف من وقت كبير، ولكن الفترة السابقة كلها كانت مجرد وقت"

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وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.

يواجه عدد كبير من رموز الرياضة في مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند ال8 سنوات .

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يضع بند ال8 سنوات for a live بمعني ان اي شخص قضي 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمة ويالتالي سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء في حالة تطبيق البند بشكل رسمي سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة في مصر علي رأسهم هاني ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدي عبد الغني وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.