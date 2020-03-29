شكرا لقرائتكم محمد سمير: الأهلى لم يقدر عبد الله السعيد ماديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد سمير لاعب المقاولون العرب أن عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز رحل عن الأهلي بسبب الأمور المادية .

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وأضاف لاعب المقاولون في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لم يُقدر عبدالله السعيد مادياً خاصة وأنه كان العنصر المهم لدى الفريق لكنه تلقى عرض قوي وكبير جداً وله الحق في إختيار الأفضل له والمناسب .

وأكمل أن الأهلي دائماً يُضحي بأبنائه ولم يُقدم لهم التقدير الكامل من أجل التعاقد مع لاعبين شباب بمبالغ كبيرة .