شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الجميع انتظر منى العمل كمدرب ولكنى أعشق العمل الإدارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن عمله كإعلامى مختلف نهائيا عن أي عمل قمت به في أي وقت.

وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": لا يوجد عمل عملت به وخصم من رصيدى كإعلامى، مؤكدا: "أنا على الشاشة بكون واحد مختلف عن تواجدى في أي منصب سواء في اتحاد الكرة أو أي مكان آخر".

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وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".