شكرا لقرائتكم رئيس الشركة المنفذة للفار: السماعات الجديدة ستتوافر قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح تامر يسري رئيس الشركة المسئولة عن تطبيق الفار في مصر أن العمل على تطبيق التقنية في الدوري المصري تم من خلال فريق عمل من اتحاد الكرة والشركة الخاصة بنا

قال يسري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: عندما ابتدينا بالتدريبات فوجئنا أن بعض السماعات كان بها ضوضاء ومنذ أسبوع سابق حصلنا على مبلغ قيمة السماعات من اتحاد الكرة.

شدد على أنه قبل عودة المسابقات واستئناف الدوري ستكون السماعات متوفرة والتواصل بين الحكام سيكون على أعلى مستوى، ونعمل على توفير أفضل الأدوات لتطبيق الفار على الشكل الأمثل، متمنيا عودة النشاط وانتهاء أزمة فيروس كورونا.