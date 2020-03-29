بكينباور تجسس على أسكتلندا بـ «بائع كوكا كولا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعم كريج براون مدرب إسكتلندا السابق بيلسا وقال: عندما كنت أعمل في الكرة الإسكتلندية كان الكشافة يرتدون قبعة ويرفعون ياقة الجاكيت ويصطحبون كلابهم في نزهة بالقرب من ملعب تمرينات الخصم. المعلومات سلاح في الرياضة. في 1986 كنت أعمل في كادر فيرجسون عندما كان مدرب إسكتلندا أثناء مونديال المكسيك، كانت مباراتنا الثانية في المجموعة مع ألمانيا الغربية وكان أكبر تساؤل هل سيلعب جوردن ستراكان؟ وكان فيرجسون مهووساً بالمحافظة على السرية. كان التدريب في ملعب كويرتارو وأرسل فرانز بيكنباور مساعده بيرتي فوجتس لتقصي الأخبار لكن تم منعه من الدخول. شاهد بيرتي الذي كان يرتدي قميص ألمانيا الرسمي خارج الملعب شخصاً يدفع عربة لبيع الكوكا كولا وطلب منه تبديل القمصان. الفتى لم يتبادل القميص معه فحسب بل أعطاه العربة أيضاً وتجاوز أمن الملعب وشاهد تمريناتنا. فازت ألمانيا بالمباراة وقال لنا بيكنباور بعدها إنه علم بمشاركة ستراكان وروى لنا القصة وبقي فيرجسون الى الأبد يسمي بيرتي ببائع الكوكا كولا.