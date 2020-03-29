شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يكشف معاناته مع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، معاناته عوارض قوية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص في إيطاليا.
وأعلن النجم الأرجنتيني السبت الماضي إصابته بمرض «كوفيد-19» ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني هذا الفيروس إلى جانب دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي.
وقال ديبالا (26 عاماً) لشبكة «جي تي في»: أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت عوارض قوية خطيبتي أوريانا ساباتيني بدورها تخطت العوارض.
وأضاف: قبل يومين، لم أكن في حالة جيدة، كنت أشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لأني عانيت صعوبة في التنفس وبثقل جسدي وألم في عضلاتي.
وأضاف: أما الآن، فأستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لأنني عندما حاولت ذلك في اليومين الأخيرين كنت أرتعش بشكل قوي.
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