سـولانـو يكسر الحجر المنزلي ويتورط بسبب برنامج تلفزيوني

قال لاعب وسط نيوكاسل السابق البيروفي نوبي سولانو (45 عاماً) إنه كان ضحية برنامج «ماجالي مدينا يوقع الجميع في ورطة» التلفزيوني على هامش كسره قانون الحجر المنزلي وحضور حفل في البيرو. وقال سولانو من منزله في حي لامولينا بالعاصمة ليما إن حادثة «اقتياده من قبل الشرطة للمركز تم تصويرها باحتراف وبعلم مسبق وتم تداولها عالمياً». وظهر في التسجيل تسلق الشرطة جدار منزل اللاعب السابق قبل اقتياده للمركز وهو يحمل ابنه الصغير وعلق: «لم يكن هناك حفل، ذهبت للجيران على بعد 50 ياردة مع زوجتي لتناول الغداء. كان عدد الموجودين لا يتجاوز ال6 أو ال7 والمكان آمن وحظي الأطفال بفرصة للعب لكن شخصاً ما سمع صوت الموسيقى وحاول أن يتذاكى واتصل بالبرنامج، نحن مشاهير والعيون تراقبنا وهذا وارد. كنت مع أطفالي وشاهدت الكاميرات فقلت لهم: بالله عليكم، ليس هذا أوان تصوير. ثم جاءت الشرطة وكان عليهم القيام بواجبهم لكن لم يتم إلقاء القبض علي، ذهبت معهم بمحض إرادتي مع زوجتي والأطفال لأخذ أقوالنا ثم انتهت المشكلة وعدنا». وأكد سولانو أنه يحترم الحجر المنزلي في بيرو حيث توفي 9 أشخاص بسبب كورونا المستجد وأنه يمضي وقته في مشاهدة المباريات القديمة ولعب الكرة في الحديقة.