المـراشــدة: كلباء لن يفرط في حقـوقه ومكتسبـاته

أكد مايد المراشدة مسؤول اللجنة القانونية في شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن ناديه ماض في متابعة الإجراءات القانونية بشأن الشكوى التي تقدم بها ضد لجنة الحكام، والحكم أحمد عيسى الذي قاد مباراة الفريق أمام بني ياس ضمن الجولة ال19 لدوري الخليج العربي وذلك بداعي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من كلباء دون وجه حق ،ويطالب النادي بإعادة المباراة.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حددت الأول من إبريل المقبل، موعداً للبت في شكوى كلباء، وسيتم إصدار القرار بنظام التقاضي عن بُعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار«كورونا»

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وأكد المراشدة أن ممثل اتحاد كلباء قدم مذكرة قانونية بأسباب الشكوى، كما تقدم بطلب جوهري متعلق بموضوع الدعوى مضمونه السماح بمعرفة ما دار بين الحكم أحمد عيسى وحكام تقنية الفيديو «الفار» في جميع المباريات التي شهدت قرارات مجحفة بحق الفريق ، وقال إن الهدف من ذلك هو عرض المحادثات أمام اللجنة في الجلسة القادمة ليتسنى للنادي واللجنة المنوط بها مهمة النظر في الشكوى الاطلاع والتعقيب على ما دار من أحاديث. وقال إنه يعتبرها دليلاً مهماً من أدلة الإثبات على صحة الدعوى .

وطالب النادي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات المتكررة من الحكم ذاته .

وأشار المراشدة إلى أن شركة الكرة تعد الجماهير الكلباوية بأنها لن تدخر جهداً في الدفاع والمطالبة بحقوق النادي بكافة الطرق القانونية.