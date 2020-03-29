فيرنانديز نادم على تحدي جوارديولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نجم مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز، إنه نادم على تحدي الإسباني بيب جوارديولا مدرب الجار مانشستر سيتي أثناء الشوط الثاني من الديربي الذي انتهى بفوز اليونايتد 2- صفر.

وقال لاعب الوسط الذي أعلن انتظاره مولوداً ذكراً بعد ابنته ماتيلد: «علق البعض وقال من هو برونو كي يشير بعلامة الصمت لجوارديولا؟ بماذا فزت كي تتحدى؟ ندمت بعض الشيء لأنه كان يجب علي أن أكون أكثر ذكاء. أفضل رد في مثل هذه المواقف هو الصمت لكنني أحياناً أعجز عن السيطرة على نفسي». وأضاف فيرنانديز الذي سجل هدفين وصنع 4 منذ انتقاله لليونايتد في يناير مقابل 62 مليون استرليني: «تعلمت من ناني الذي تمرنت معه في سبورتنج لشبونة وكان يحكي لي دوماً عن اليونايتد وكريستيانو أيضاً ساعدني في الاقتناع سريعاً بالصفقة، ثناؤه علي مصدر فخر».