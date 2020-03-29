بوكتينيو: بيلسا مهووس أكثر مني بخصومه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعب موريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام السابق، مع بيلسا في فريق نيويل أولد بويز والمنتخب الأرجنتيني وقال في مقابلة إن الاختلاف الوحيد بينهما في طريقة التدريب تكمن في أن بيلسا مهووس أكثر منه بالخصوم. هذا الهوس حقق فارقاً كبيراً ففي التسعينات وأثناء عمل بيلسا مع فريق أتلاس جواديلاخارا المكسيكي، اقترح صاموئيل ألفو أحد المسؤولين في النادي ذهاب المدرب مع العائلة في إجازة في بويرتو فالاراتا جوهرة الساحل ويعلق ألفو: فور وصول بيلسا والعائلة للفندق طلب جهازين لمشاهدة أشرطة فيديو جلبها معه. أغلق عليه باب الغرفة لمشاهدة 10 مباريات للخصم المقبل للفريق، بويبلا وكلف والد زوجته بتدوين الملاحظات. لم تلمس قدماه رمال الشاطئ رغم أن المباراة أمام بويبلا كانت ودية. في منتصف 2007 وعندما كان مدربا لتشيلي تلقى هارولد نيكولز رئيس الاتحاد اتصالاً من بيلسا فجراً وطلب مني ملاقاته. قال لي أريد العيش في مركز التدريب فقلت له: «مارسيلو انظر من حولك جبال وسماء، لا مطاعم ولا سينما ولا حياة وفي الشتاء ظلام في السادسة. أصر وأقام في غرفتين واحدة مكتب وأخرى للنوم 3 سنوات». قاد بيلسا تشيلي لنهائيات مونديال جنوب إفريقيا وطلبت الرئيسة مقابلته، تأخر عن الفريق وعندما حضر جلب معه شخصين وقال للرئيسة: لولا هذان الرجلان ما تأهلنا: الخباز وبائع الخضراوات.