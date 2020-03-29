بيلسا بطـل فضيحة «سـباي جـيت» يكشـف أسـرار الفـوز عـلى المنافـسين

سلط كتاب «ضرب من الجنون... حياة مارسيلو بيلسا» للكاتب تيم ريتش الضوء على أسلوب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الذي فجر فضيحة التجسس على خصمه ديربي كاونتي التي عرفت ب«سباي جيت»في 10 يناير 2019 عندما كان فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي يقود فريق الدرجة الثانية ديربي. في ذلك اليوم، شوهد شخص (20 عاماً) يصور تمرينات ديربي من السياج قبل مباراة بين الفريقين وكشفت التحقيقات أنه موظف عند بيلسا. نجم عن ذلك تقديم المدرب الأرجنتيني شريط فيديو بمساعدة باور بوينت للصحفيين يعترف فيه بتجسسه على كل خصم في الدرجة الأولى وغرمه ناديه الذي لم يكن يعلم بتحركاته 200 ألف استرليني.

اعتاد بيلسا كما ورد في الكتاب التجسس على خصومه وعندما كان مدرباً لمنتخب تشيلي في مونديال 2010 كان جاسوسه فرانسيسكو مينجيني (17 عاماً) زميل ابنته اينيس في المدرسة. وكان مينجيني يعمل في الطابق الثاني من مركز المنتخب التشيلي في العاصمة سانتياجو ويقدم تقارير عن الفرق الأكثر غموضاً في الدوري مرفقة أحياناً بأشرطة فيديو تحليلية. يتجسس مينجيني أحياناً على خصومه أثناء التمرينات المغلقة وفي إحدى المرات شوهد في أعلى شجرة يراقب تمرينات الإكوادور. قبل مينجيني كان هناك جاسوس آخر لبيلسا يدعى جابرييل وينر وهو إذاعي رياضي من مدينة بيلسا روزاريو بالأرجنتين مسقط رأس ميسي. وينر كان شخصاً مثقفاً يتحدث 5 لغات واستعان بخدماته جيراردو مارتينو الذي درب برشلونة ويقول عنه مارتينو: «وينر لديه القابلية على جعل نفسه مرتاحاً في أي مكان، يملك معرفة كبيرة بالكرة وابنه خافيير أصبح كشاف مواهب. عندما سئل بيلسا عن استعانته بوينر قال: المعلومات التي أحصل عليها قبل المباراة لها تأثير بسيط في النتيجة لكن إذا خيرتموني بين الحصول عليها من عدمها سأفضل الحصول عليها. وهذا سيكون مفتاح بيلسا للدفاع عن نفسه في قضية «سباي جيت». بيد أن رئيس مجلس إدارة ديربي كاونتي ميل موريس فند تحليل بيلسا وقال: يحدث فارق كبير في النتيجة إذا شاهد الخصم التشكيلة التي يلعب بها اللاعبون في التمرينات. شاهدوا ما حصل في إياب نصف نهائي البطولة (التي خسرها ليدز وانهار) لامبارد لعب بتشكيلة الجوهرة لأول مرة. لو عرف أحد مسبقاً بالتكتيك لتغيرت النتيجة حتماً.

بيلسا قال في معرض الدفاع عن نفسه إن التمرينات كانت دوماً مفتوحة عندما كان مدرباً لأتلتيك بلباو الأسباني واحياناً كان خصومه يحضرونها وكان يختار صبياً من المدرجات ليعطي التعليمات للاعبين وأنه يعلن قائمة لاعبيه قبل يومين من المباراة.