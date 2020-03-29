محاضرة «أون لاين »لشاموسكا في السعودية

أجبرت الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الاتحاد السعودي على تقديم محاضرة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق الفيصلي المقررة غداً الاثنين ضمن برنامج التعليم المستمر الذي ينفذه الاتحاد السعودي عبر (الأون لاين) بدلًا من قاعة الاجتماعات .

يذكر أن البرنامج في الفترة الماضية شهد محاضرات من مدرب النصر ري فيتوريا وعدد من المدربين العالميين أبرزهم كابيلو ومورينهو.

هذا وأيد الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترح الاتحاد الآسيوي برفع السن المسموح لها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو من 23 إلى 24 عاماً بالنسبة لمنتخبات كرة القدم بعد تأجيل الدورة إلى 2021.

وسيخاطب الاتحاد الآسيوي مع بقية الاتحادات القارية الفيفا من أجل تفعيل المقترح الذي تحترمه جميع الاتحادات في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالأجندة الرياضية لعام 2020 ووضعت مستقبل العودة على كف الاحتمالات.