شكرا لقرائتكم خبر عن درينثي ممثل في مسلسل عن المافيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر نجم ريال مدريد السابق الهولندي رويستون درينثي على حسابه مقطعاً من أول أعماله في مجال التمثيل وهو مسلسل «موكرو مافيا» المبني على كتاب يحمل نفس العنوان. ويمثل درينثي الذي خاض تجربة مع نادي بني ياس قبل عدة سنوات، دور البطولة في المسلسل الذي كان من المقرر تصوير الموسم الثاني منه لكن توقف الإنتاج بسبب فيروس كورونا. ولا يزال درينث، الذي انتقل للريال في 2007 من فيينوورد وفاز معه بالليجا في أول موسم، يلعب في فريق كوزاكين بويز للهواة في هولندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درينثي ممثل في مسلسل عن المافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.