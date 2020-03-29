أبو الشوارب: أتوقع إلغاء دوري الموسم بنسبة 99 %

تبدو الصورة غير واضحة بخصوص تكملة الموسم الرياضي، ليس في الإمارات فحسب بل في كل العالم مع تفشي فيروس كورونا والظروف الحالية التي يعيشها العالم. وبات التساؤل ملحاً حول مصير دوري الخليج العربي، وهل سيتم تأجيل ما تبقى من مباريات حتى انتهاء الأزمة أم سيتم الإلغاء؟!

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر أنه من الصعب تكملة الموسم الرياضي في ظل الظروف الحالية وقال ل«الخليج الرياضي»: لا أتوقع عودة مسابقة دوري الخليج العربي بنسبة 99٪ في ظل الظروف التي نمر بها الآن، نتمنى السلامة للجميع والالتزام بكل التعليمات من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وكان كل من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين قد أعلنا في وقت سابق إيقاف مسابقات اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لمدة 4 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأكد أبوالشوارب أن الأزمة فرصة للأندية المرشحة للهبوط من أجل تعديل أوضاعها في الموسم المقبل، وتصحيح الأخطاء وذلك في حال إنهاء الموسم وقال: هي فرصة من أجل تصحيح الأوضاع في الموسم المقبل والمنافسة على مركز أفضل، الأمر الذي ينطبق أيضا على فرق دوري الدرجة الأولى الذي سينتهي أيضا دون أن يتم تحديد هوية البطل والوصيف.

وعن إمكانية تتويج المتصدر بلقب دوري الخليج العربي قال أبو الشوارب: أعتقد أن ذلك لن يحدث، خاصة وان المنافسة على اللقب تجمع بين عدد من الأندية وفارق النقاط قليل للغاية وبالتالي سيكون هناك ظلم لكل المنافسين مع تبقي 7 جولات من المسابقة.

وعن تجديد عقد اللاعب الفارو نيجريدو والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل قال: إدارة النادي تواصلت مع اللاعب ومع مدير أعماله وأرسلنا العقد الجديد للاعب، وفي انتظار الرد.

يذكر أن نادي النصر في حال انتهاء الموسم الحالي دون تتويج أي فريق بلقب مسابقة دوري الخليج العربي أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة سيكون الفريق الوحيد المتوج بلقب هذا الموسم وهو كأس الخليج العربي الذي توج به للمرة الثانية في تاريخه.