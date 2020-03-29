شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا تلمــيذ بيلــســا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان جوارديولا بعمر ال32 ويريد أن يصبح مدرباً ولم يكن سعيداً باللعب في روما الإيطالي. نصحه زميله باتيستوتا وقال له: «إذا أردت أن تصبح مدرباً فعليك ببيلسا». بعد 3 سنوات التقيا عندما كان جوارديولا يلعب في دورادوس شمال المكسيك، درس الثنائي طرق التدريب في مكتبة ليلو (أصغر مدرب في الليجا الذي قاد سالامانكا للصعود في 1995) وتضم 10 آلاف صحيفة ومجلة كروية. وفي 2006 قطع جوارديولا 5000 ميل ليكون في مزرعة بيلسا بالقرب من روزاريو لمزيد من التعلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا تلمــيذ بيلــســا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.