شكرا لقرائتكم خبر عن التجسس عملة معروفة في أمريكا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بيلسا قانونية «تجسسه» فالتجسس عملة معروفة في الكرة اللاتينية بأمريكا الجنوبية فقبل نهائي كوبا ليبرتادوريس (المساوية لدوري أبطال أوروبا) استخدم جريميو ومقره في بورتو أليجري بالبرازيل طائرة درون للتجسس على خصمه الأرجنتيني لانوس. وعندما كشف التجسس قال ريناتو بورتالوبي مدرب جريميو: «هناك جاسوس منتدب في كل فريق برازيلي وحتى المنتخب البرازيلي لديه من يعمل لحسابه، العالم ينتمي للأذكياء» ولانوس لم يرفع شكوى رسمية وكانت تصريحات بورتالوبي في محلها وفاز جريميو.

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