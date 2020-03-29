اتهام 4 رياضيين بالمنشطات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وحدة النزاهة في العاب القوى أن تقرير ماكلارين وجه تهمة تناول المنشطات لأربعة رياضيين روس بينهم بطلان أولمبيان.

وطالت التهم البطل الاولمبي في الوثب العالي عام 2008 اندري سيلنوف، والبطلة الاولمبية عام 2012 في سباق 400 م حواجز ناتاليا انتيوخ، وصيفة بطلة العالم عام 2007 في سباق 1500م ييلينا سوبوليفا ورامية المطرقة أوكسانا كوندراتييفا على أن تتولى محكمة التحكيم الرياضي النظر في هذه القضايا.

وكان المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين المفوض من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كشف عن برنامج تنشط ممنهج بين عامي 2011 و2015 برعاية الدولة الروسية والتلاعب بعينات أكثر من 500 فحص مخبري في مختبر موسكو ما شكل فضيحة كبرى.

وكانت ناتاليا انتيوخ جردت من 3 ألقاب عالمية في سباق التتابع 4 مرات 400م في بطولات العالم (البرونزية عامي 2009 و2011، والذهبية عام 2013) بسبب استبعاد بعض زميلاتها اللواتي شاركن في هذه السباقات بداعي تناولهن المنشطات.