الأب لم يشاهد ابنه لأنه كان يشجع منافسه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزف رافائيل والد بيلسا عن مشاهدة ابنه لاعباً أو مدرباً في فريق نيوويل أولد بويز لأنه كان يشجع الغريم روزاريو سنترال. وقسمت العداوة بين الناديين المدينة والعوائل ويعلق مارتينو جالاردو: «إذا لعبت في الديربي فالهدف الأول أن تبقى على قيد الحياة». أقام بيلسا قبل يوم من أول ديربي له كمدرب لنيويل أولد بويز في مدرسة تابعة للطيران العسكري لأن النادي لم يكن يستطيع دفع كلفة فندق. خرج بيلسا من غرفته ليجد مدافعه فيرناندو جامبوا يلعب لعبة الفيديو باكمان فقال له: «هل أستطيع أن أوجه لك سؤالا؟» فرد المدافع «بالطبع، فوراً» فقال له: «ماذا ستقدم غدا ؟» فرد: «كل شيء، الحياة على المحك غداً وسألعب كل كرة وكأنها الأخيرة» فقال له المدرب: «لا، أنا أفكر في شيء آخر. لديك 5 أصابع في كل يد. إذا ضمنت لك الآن الفوز بالديربي هل تقطع لي اصبعا بالمقابل؟». جامبوا سجل أول أهداف الفريق الذي فاز 4-3. لا شيء يضاهي الفوز بالديربي بالنسبة لبيلسا وبعدها بقليل فاز باللقب على واحد من ملعبين يحملان اسمه اليوم في الأرجنتين .