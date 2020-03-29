شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» لا يعرف متى يمكن استئناف الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السلوفيني الكسندر تشفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنه لا يدري متى يمكن معاودة الموسم القاري الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن اتحاده وضع خطة أ، ب، أو ج بحسب الظروف.
وعن خيارات معاودة النشاط الكروي قال: ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق، كوننا لا نعرف متى ينتهي الوباء. لا نستطيع وضع خطة نهائية.
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