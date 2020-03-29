شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وإلغاء المسابقات شأن محلي للاتحادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت رابطة المحترفين في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية الذي أقيم إلكترونياً أمس الأول ؛ لمناقشة آخر المستجدات التي سترفع لل«فيفا» في اجتماعه المنتظر مطلع إبريل. شارك في الاجتماع 17 من روابط الدوريات العالمية المحترفة، وتناول الاجتماع الموقف الحالي للدوريات، وعقود اللاعبين والآثار المالية، ومد فترات التسجيل وإعادة جدولة المباريات الدولية.
ناقش ممثلو الدوريات العالمية مختلف السيناريوهات المحتملة لاستكمال أو إلغاء المسابقات، وأكدوا أهمية استكمال مسابقة الدوري إن أمكن، خاصة أن قرار إلغاء المسابقة هو آخر سيناريو ممكن لما له من تأثيرات في النواحي المالية والقانونية والفنية. وتم التأكيد على قرار«فيفا» بأن استكمال الدوريات من عدمه هو شأن داخلي ويخص الروابط والقوانين المحلية، أما فيما يخص عقود اللاعبين من حيث تمديدها أو تخفيض الرواتب، فتم الاتفاق على أنه شأن داخلي كذلك يخص كل دولة وفقاً للقوانين المحلية وقانون العمل.
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