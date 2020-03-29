شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق نصف نهائي كأس ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأول الجمعة تعليق مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس المانيا المقررتين أواخر إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني: من المتوقع أن يبقى الوضع على حاله وبالتالي لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها، التخطيط والاستعداد من الناحية الرياضية مستحيل بالنسبة للأندية.

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