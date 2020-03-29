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تعليق نصف نهائي كأس ألمانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق نصف نهائي كأس ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأول الجمعة تعليق مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس المانيا المقررتين أواخر إبريل المقبل بسبب تفشي .

وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني: من المتوقع أن يبقى الوضع على حاله وبالتالي لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها، التخطيط والاستعداد من الناحية مستحيل بالنسبة للأندية.

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