شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة بـ"كورونا" في الدوري الأسترالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد الكشف عن نتيجة إيجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس أمس السبت. ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب لكنه كان أحد أفراد فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين الماضي خلف أبواب موصدة قبل أن يتوقف الموسم بسبب مرض «كوفيد-19».

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