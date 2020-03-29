شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يوضح حقيقة التفاوض مع حسام عاشور وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة دخول النادي السعودي في مفاوضات مع حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد صادق في تصريحات تلفزيونية قائلا : "حسام عاشور لاعب كبير وأي نادي يتمنى ضمه إلى صفوفه نظرا لقدراته في الملعب وخبراته الكبيرة و لكن في الحقيقة، لم نطلب ضم عاشور حتى الآن ولم يتم متابعة اللاعب حسبما أكدت بعد التقارير الصحفية" .

وأشار المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي عن المفاوضات أيضا محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الاحمر قائلا "لم نطلب التعاقد مع كهربا، أتقدم له بكل تقدير واحترام، وأتمنى عودته للفريق و ليس من شأني قرار التعاقد مع كهربا فهو قرار الجهاز الفني، ولكن اذا أصدر الجهاز الفني قرار بعودته سأكون سعيدا للغاية فهو لاعب كبير ومميز"

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كشفت تقارير إعلامية، أن قائد النادى الأهلى حسام عاشور، دخل اهتمامات نادى اتحاد جدة السعودي، فى الموسم المقبل، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء، بنهاية مشوار اللاعب مع الفريق، بنهاية الموسم الجارى.

وفقا لقناة "أبو ظبى" الرياضية الإماراتية، فإن قائد الأهلي المصري حسام عاشور، يدخل ضمن خيارات نادي الاتحاد السعودي بداية من الموسم القادم 2020-2021.

أضافت القناة الإماراتية، أن نادي الاتحاد اشتهر بالتواجد الناجح للاعبين العرب في صفوفه، وآخر اللاعبين المصريين هناك كان محمود كهربا.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، قد عقدت اجتماعا مع حسام عاشور لبحث تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن، إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

ولم تعرف مسيرة حسام عاشور الكروية، سوى النادى الأهلى، الذى بدأ معه فى موسم 2033 – 2004، حتى الموسم الحالى، والتى شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب.