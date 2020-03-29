شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر: لو عرض عليا رئاسة لجنة الحكام هوافق والغندور غلط في السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهيم عمر عضو لجنة الحكام السابق أن جمال الغندور رئيس اللجنة السابق أخطأ في عدم اسناد مراقب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت الشهر الماضي بالامارات وانتهت بفوز الأبيض باللقب.
أضاف فهيم عمر أن اللجنة الخماسية وفرت كل السبل من معسكرات للحكام واللجنة لكن كانت هناك وعوداً بصرف جميع المستحقات لكنها لم تكلل بنجاح نهائياً.
تابع فهيم عمر أنه حال تلقيه عرضاً من اللجنة الخماسية لتولي مهمة رئيس لجنة الحكام سيوافق لأن الأهم في الأمر ليس المنصب قدر خدمة التحكيم الذي أعطاه كل عمره.
وأوضح ان الغندور أبلغ قبل تعيينه اللجنة الخماسية تعاقده مع قناة فضائية سعودية وكانت هناك شفافية بين الطرفين في هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر فهيم عمر: لو عرض عليا رئاسة لجنة الحكام هوافق والغندور غلط في السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.