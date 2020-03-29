شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : لن أخوض انتخابات البرلمان نهائيًا .. وفترتي في الجبلاية الأخيرة هي الأسواأ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق انه لن يخوض انتخابان البرلمان نهائيًا ، خصوصا وأنه يقول أنها كانت تجربة صعبة سواء ٢٠٠٥ التي خسرها أو تجربة ٢٠١٠.
في سياق مغاير استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على صرف 3 ملايين جنيه للحكام خلال الساعات القليلة المقبلة من المستحقات المتأخرة للحكام من بداية الموسم الجاري.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مبلغ الـ3 ملايين جنيه من مستحقات الحكام على اللائحة المالية الجديدة و التي تصل إلى 5 آلاف جنيه لحكم الدوري الممتاز و ألفي جنيه لحكم القسم الثاني .
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .
قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية.
واعترض الحكم سعيد حمزة خلال مداخلته مع أحمد شوبير على قناة ON TIME SPORTS عقب استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بداعي عدم موافقة اللجنة الخماسية على صرف مستحقات الحكام المتأخرة و تطبيق اللائحة المالية الجديدة.
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