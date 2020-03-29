شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: الأهلى لن يتخلى عن مؤمن زكريا ووعد محمود طاهر سبب الفجوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن النادى الأهلى لم ولن يتخلى عن مؤمن زكريا لاعب الفريق في رحلة العلاج من المرض الذى أصيب به.

وكشف إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": أن الأهلى لم ولن يتخلى عن مؤمن زكريا في رحلة علاجه ويتعامل بمبدأ الأسرة، وأن الأهلى وضع 600 ألف جنيه تحت تصرف مؤمن والتي تتجدد كلما احتاجه اللاعب".

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وأكد إبراهيم فايق: "أن محمود الخطيب أصدر توجهات بعدم الرد على تصريحات مؤمن زكريا في الإعلام، مؤكدا أن الفجوة بين اللاعب والإدارة ترجع إلى وعد منحه محمود طاهر رئيس الأهلى السابق للاعب بإضافة 3 ملايين جنيه فوق عقده في حضور علاء عبد الصادق مدير الكرة السابق، وهو ما لم يجد مسئولو الأهلى الحاليون أي مستند لهذا الوعد".

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتماد صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية، في الوقت الذي أكدت إدارة النادي أنهات بصدد صرف مبلغ إضافي مماثلK وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، ما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.