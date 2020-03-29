أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين

الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين

تحاول إدارة النادي الأهلي انهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذى من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض المغريات لبيع علي معلول

رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، فكرة التفريط فى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين خليجيين فى مفاوضات شفهية لشراء عقد الدولى التونس الممتد مع الفريق الأحمر.

فايلر يجتمع مع معاونيه في الأهلي بالواتس أب خلال التوقف الإجباري

يجتمع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع معاونيه خلال الفترة الحالية بالواتس أب، وتأتي جلسات فايلر مع جهازه للترتيب للمرحلة المقبلة، وبحث استعدادات الفريق تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.

فايلر يبحث احتياجات الأهلي فى ميركاتو الصيف خلال توقف الدورى

يستغل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فترة توقف الدورى الحالية فى إعداد تقرير فنى موسّع عن الفريق واحتياجاته الفنية خلال انتقالات الصيف المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى تحديد الصفقات التى يحتاجها حالياً لعدم إقامة مباريات بسبب تجميد النشاط الرياضى على خلفية انتشار وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله.

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سوبر كورة يكشف سر فتح الزمالك الباب أمام رحيل "أبو جبل" كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك سر إعلان مرتضى منصور، رئيس النادى، ترحيبه برحيل محمد أبو جبل، حارس الفريق الأساسى، حال تلقيه عرضًا مناسبًا له وللقلعة البيضاء فى الفترة المُقبلة، مؤكدا أنه لم تصل إليه عروض للحارس حتى اللحظة الجارية وهو ما أكده الحارس أيضًا.

الزمالك يلجأ للبنود التحفيزية فى تجديد عقد كارتيرون

استقر مسؤولو الزمالك على تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة الحالية، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ترى أن توقف النشاط الرياضى وتعليقه حائلا دون زيادة عقد المدرب الفرنسى ماليا، لذا قد تلجأ الإدارة البيضاء لتمديد عقد المدرب الفرنسى بنفس راتبه الحالى مع وضع بنود تحفيزية له تخص التتويج بالبطولات.

طبيب الزمالك يطمئن على اللاعبين يوميًا بسبب كورونا