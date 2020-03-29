شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت بعد أزمته الصحية: ربنا بيديك قلوب ناس كتير حواليك تشغل قلبك مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الناقد الرياضي عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، على طمأنة متابعيه وجمهوره، وتوجيه الشكر لكل من بادر بالاطمئنان عليه أثناء أزمته الصحية التي تعرض لها منذ أيام، وانتقل على أثرها للمستشفي.



الناقد الرياضى عصام شلتوت

وظهر شلتوت في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"فيس بوك"، وهو داخل منزله بعد تماثله للشفاء، وقال "المرض دا نعمة وابتلاء من ربنا، المرض هو السبب اللي الواحد يعرف أنه عنده ثروة كبيرة أوى من حب الناس، ناس صدقتنا، ناس كلمتنا، ناس كتير أوي أوي احترمتنا، يارب أقدرنى أبقي عند حسن ظنهم، يارب أقدر أردلهم كل دعوة أنقذتني".

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وأضاف الناقد الرياضي في مقطع الفيديو "ربنا بيديك قلوب كتير حواليك، تشغل قلبك مليون مرة، أنا مش عارف أقول إيه ومهما قلت، منحرمش منكم، عندي ملايين القلوب الحصرية من حب المواطن والمواطنة المصرية".