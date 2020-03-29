شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لحكام الـvar: الشطب عقوبة التمرد.. وهنلغى التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على جروبات "الواتس آب" المنسوبة لحكام تقنية الفيديو، والتى يطالبون خلالها بعودة جمال الغندور لرئاسة اللجنة أو الإمتناع عن إدارة المباريات فى حالة استئناف الدورى بداعى عدم إمكانية إقامة الدورى دونهم بعد الحصول على الرخصة.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه فى حالة التأكد من هذا الأمر سيتم إحالة أى حكم يرفض إدارة مباراة بالدورى للجنة الإنضباط ، وتطبيق اللائحة عليه التى تصل لحد الشطب فى حالة التمرد.

تابع المصدر أنه لا مانع من إلغاء تقنية الفيديو واستكمال الدورى بغيرها، لحين تدريب مجموعة أخرى من الحكام على التقنية إذا إستلزم الأمر ذلك.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

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وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.

فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور الخليج 365 انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.