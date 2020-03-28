انت الان تتابع دي يونغ متأثرا: عبد الحق نوري بارك انتقالي إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد الحق نوري منذ أكثر من سنيتن في حالة غيبوبة اصطناعية، في فاجعة صدمت كرة القدم الهولندية والمغربية.

كشف لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الدور الذي لعبه صديق طفولته المغربي الأصل عبد الحق نوري في انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني. وعائلة عبد الحق تنفي تقارير عن تحسن حالته الصحية.

في حوار مع قناة هولندية يكشف نجم برشلونة فرينكي دي يونغ عن الكيفية التي ساهم بها صديق طفولته وسط هجوم أياكس السابق، في صفقة انتقال الأول إلى نادي برشلونة الإسباني. وأوضح دي يونغ كيف أنه ذهب إلى منزل عبد الحق نوري الملقب في هولندا بـ"أبيي"، وكيف أن والدة اللاعب الهولندي المغربي الأصل "سألته إلى أي نادٍ يتوجب على فرينكي الذهاب إليه؟". وأضاف دي يونغ: "بعد ذلك بدأت في ذكر أسماء الأندية. وعندما وصلت إلى اسم برشلونة، أظهر أبيي ردّ فعل"، وتابع "لقد بارك أبيي رحيلي. وهذا ما لاحظته أنا وأفراد عائلته".

لا تحسن في حالة عبد الحق نوري

وبعد أن تناقلت بعض المواقع الإلكترونية تحسنا ظهر على حالة عبد الحق نوري، نفت عائلته عبر وسائل إعلام هولندية يوم أمس الخميس (27 مارس/ آذار 2020)، ذلك.

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وكان عبد الحق نوري البالغ من العمر 22 عاماً، من الجيل الذهبي لأياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الذي لعب لفريقه تحت 21 عاماً، وذلك قبل أن يتوّج كأفضل هدّاف في تاريخ فئة منتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم برصيد تسعة أهداف.

لعب عبد الحق نوري في أياكس منذ طفولته إلى جانب دوني فان دي بيك وفرينكي دي يونغ وماتيس دي ليخت، وذلك قبيل الفاجعة في 8 من يوليو/ تموز من عام 2017 وهو عند بداية عقده الثاني. فقد انهار عبد الحق بعد سقوطه خلال مباراة ودية ضد فريق فيردر بريمن الألماني حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة اصطناعية، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ أقعده عن ممارسة كرة القدم للأبد.

أما صديقه دي يونغ فقد انتقل إلى "بلوغرانا" في ختام موسم تاريخي مع أياكس أمستردام الموسم الماضي بموجب صفقة بقيمة 75 مليون يورو.