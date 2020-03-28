شكرا لقرائتكم خبر عن «فتحي» يشترط المشاركة أساسيًا مع الأهلي للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، باستمرار المالى أليو ديانج، فى الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الفريق، إن فايلر رفض مناقشة فكرة الاستغناء عن ديانج، بعدما أصبح من العناصر الأساسية بالفريق، وبات لا غنى عنه فى تشكيل المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن المدير الفنى اتصل باللاعب عقب علمه بتلقيه عرضًا خارجيًا بقيمة مالية كبيرة، وطلب منه الاستمرار مع الأهلى لحاجة الفريق إلى جهوده ونصحه باستكمال مشواره مع الفريق، فيما أرجأ فايلر جلسة تجديدة عقده مع لجنة التخطيط لرغبته فى الانتظار لحين وضوح الرؤية بشأن مصير عودة الدورى أو إلغائه بعد تمديد تعليق النشاط للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لمصدر مقرب من المدرب، فإن فايلر يعكف حاليًا على وضع تصور للمرحلة المقبلة وتحديد احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة لعرض تقرير شامل عن الموسم الجديد على إدارة النادى لوضع ميزانية خاصة بالصفقات الجديدة.

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من ناحية أخرى، طلب فايلر من لاعبى الفريق تصوير فيديو للتدريبات البدنية التى يؤديها كل لاعب فى المنزل والتواصل مع الجهاز الفنى لتجنب أى أحمال زائدة قد تضرهم، بجانب التواصل المستمر مع الجهاز الطبى، برئاسة خالد محمود، عبر «الواتس آب» لإطلاعهم على أى أعراض مرضية أو شكاوى من إصابات عضلية نتيجة التدريبات التى يؤدوها، وذلك ضمن الخطة التى ينتهجها الجهاز الفنى للحفاظ على الحالة البدنية لجميع عناصر الفريق خلال فترة تعليق النشاط.

وشدد المدير الفنى على أن أى لاعب يخالف التعليمات ستوقع عليه عقوبات مالية ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط مع تجمعات لتجنب الإصابة بكورونا.

على الجانب الآخر، طلبت إدارة النادى من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حسم مصير أحمد فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول، بشأن تمديد عقده خلال الجلسة التى ستجمعهما، غدًا الإثنين، فى ظل الخلاف القائم بين الطرفين حول القيمة المالية المحددة من جانب إدارة النادى لتمديد عقد اللاعب.

وعلمت « المصرى اليوم» أن فتحى أبلغ المقربين منه بتمسكه بالحصول على حقه الادبى كأحد اللاعبين الأساسيين بالفريق، وكان له دور كبير فى حصول الفريق على العديد من البطولات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، فضلا عن قيامه بتمديد عقده خلال فترة سابقة بالتوقيع على عقد النادى فى منزل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وقت أن كان الزمالك يفاوضه مع عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى.

وشدد فتحى على تمسكه بالاستمرار مع الاهلى فى الفترة المقبلة وختام مشواره داخل القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت دون أن يكون ذلك على حساب مستقبله المالى، لاسيما أن اللاعب لم يعد متبقيا له داخل الملاعب مواسم أخرى نظرا لكبر سنه.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه اللاعب ضمانة بالمشاركة الأساسية وعدم بقائه على دكة البدلاء فى حال تمديد عقده، بعد ما نما إلى علمه أن «فايلر» المدير الفنى يرغب فى تخفيض معدل أعمار اللاعبين والاعتماد بشكل أساسى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن.