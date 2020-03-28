شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام مثيرة تمنح «كارتيرون» لقب رئيس جمهورية الكرة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقبان حققهما بعد أقل من 3 شهور فقط من تولى مسؤولية القيادة الفنية لفريق الكرة بنادى الزمالك، فقاد الفارس الأبيض للقب السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بعد ملحمة كروية فى الدوحة، حسمها أبناء زاموار بثلاثية، أعقبها حسم قمة السوبر أمام الأهلى بركلات الترجيح، ليسكن الفرنسى باتريس كارتيرون قلوب جماهير النادى الأبيض.

وتولى الفرنسى مهمة تدريب الزمالك فى تجربة ثالثة له بالدورى المصرى، بعد مشواره مع كل من وادى دجلة والأهلى، حيث خلف صاحب الـ 50 عامًا، الصربى ميتشو فى مهمته.

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ونستعرض من خلال التقرير التالى إنجازات كارتيرون مع الزمالك منذ توليه تدريب الفريق، والتى ظهرت فى 3 أرقام مثيرة:

بات كارتيرون هو سابع مدرب أجنبى يحقق لقبا قاريا مع الزمالك، بعد كل من الإنجليزى باركر وقيادته للأبيض فى التتويج بدورى الأبطال 1986 والألمانى فيرنر الذى عانق لقبى دورى الأبطال 1996 والسوبر الأفريقى 1997، كذلك الهولندى رود كرول وقيادته للزمالك للفوز بالأفروآسيوى فى 1998، ثم الألمانى أوتوفيستر وتحقيق أفريقيا لأبطال الكؤوس 2000، ثم تتويج القلعة البيضاء بلقبى دورى الأبطال 2002 والسوبر 2003 فى ولاية البرازيلى كابرال، وأخيرًا جروس والصعود على منصة الكونفيدرالية فى 2019. كما يعتبر كارتيرون أول مدير فنى أجنبى يحقق لقباً على حساب الأهلى مع الزمالك، عقب الرحيل عن جدران القلعة الحمراء، وهو الأمر الذى فشل فيه راينر هولمان الألمانى، الذى درب الزمالك بعد الأهلى، بينما نجح محمود الجوهرى، المدير الفنى الوطنى الراحل، فى تحقيق هذا الأمر على مستوى المدربين المحليين بعد معانقة لقب السوبر الأفريقى 1994 مع الزمالك على حساب الأهلى بعد ولايتين له داخل جدران التتش.

كما يعد كارتيرون هو أول مدير فنى فى تاريخ أفريقيا يُتوج بلقب السوبر مع فريقين مختلفين، بعدما ناله مع الرجاء المغربى فى 2019 والزمالك فى 2020، والطريف فى الأمر أن الترجى التونسى كان الضحية فى المرتين، وهو حامل للقب دورى الأبطال.

كارتيرون بات أول مدير فنى أجنبى يقود الزمالك لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا منذ إنجاز كابرال البرازيلى نسخة 2002، فلم يفلح منذ ذلك الوقت أى أجنبى فى بلوغ هذا الدور من المسابقة القارية مع الزمالك، حيث تأهل الفارس الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال فى 2005 بقيادة محلية لفاروق جعفر، كذلك فى 2016 فى ولاية مؤمن سليمان.