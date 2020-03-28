شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لحرمان أندية «البريميرليج» من المشاركة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى بريطانى عن تطور جديد بشأن مصير الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الحالى.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» فإنه قد يتم حرمان أندية البريميرليج من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذ أعلن الاتحاد الإنجليزى بطلان النسخة الحالية للدورى المحلى. كانت تقارير بريطانية قد زعمت الجمعة، أن هناك تزايدا ملحوظا فى عدد أندية البريميرليج التى تطالب بإلغاء الموسم الحالى، حتى لو تسبب الأمر فى حرمان ليفربول من حصد اللقب. وأوضحت الصحيفة أن التهديدات ستكون أكبر على أندية البريميرليج، إذا نجحت بلدان أخرى فى استكمال بطولات الدورى لديها، وكان الاتحاد الإنجليزى ورابطة البريميرليج قد قررا تمديد إيقاف الدورى حتى نهاية شهر إبريل بعد تفشى فيروس «كورونا». كانت الأندية الإنجليزيه قد وضعت برنامجا بدنيا للاعبيها لتطبقيه فى منازلهم لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس «كورونا»، وظهر النجم المصرى محمد صلاح المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى فى فيديو له ينفذ البرنامج البدنى فى صالة التأهيل الملحقة بمنزله.

فيما أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن لاعبى الفريق يتمتعون بروح معنوية عالية، من خلال تسلية بعضهم البعض على جروب المحادثات الخاص بهم، وعن الأزمة الحالية، قال كلوب فى تصريحات لموقع ليفربول الرسمى، عبر مقطع فيديو من منزله: «الطريقة الوحيدة لإعادة كرة القدم فى أقرب وقت ممكن، إذا كان ذلك ما تريده الجماهير، هى الالتزام.. تدريجيًّا ستعود حياتنا».

وأضاف: «لا توجد حلول فى الوقت الحالى، علينا الالتزام والحفاظ على المسافة مع الآخرين، هذا وقت صعب بالنسبة لنا، لكن من منظورى الشخصى مثير أيضًا، خاصة أننى لم يسبق لى أن بقيت فى المنزل طويلًا هكذا.. أنا بحالة جيدة، لكنى مثل الآخرين أشعر بالقلق من الموقف بالطبع».

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وتابع: «هناك أشخاص من حولنا لديهم مشاكل أكبر، وبالتالى سيكون من المزعج التحدث عن مشاكلى.. إنها نفس المشاكل التى يواجهها كل شخص فى العالم حاليًا، هذا هو الدرس الذى تعلمته فى الوقت الراهن».

وواصل كلوب: «فى المستقبل بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 عامًا، سننظر إلى الوراء، وسيكون الاستنتاج أن هذه الفترة شهدت اتحاد العالم، وإظهار المزيد من الحب والصداقة، وسيكون ذلك عظيمًا».

وبخصوص مقاطع الفيديو التى ينشرها بعض لاعبى الريدز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قال: «نتحدث مع بعضنا البعض، لدينا محادثات ضخمة، الجميع يحاول الاستمتاع بما يفعله الآخرون والتعليق عليه».

وأردف: «هذا يجعل المزاج العام جيدًا، لم أقص الحشائش (مثل ميلنر)، لكنى حاولت تقليد رقصة تشامبرلين، والأمر لم يكن سيئا كما تظنون.. مهم للغاية فى هذا الوقت، الذى نتعامل فيه بجدية، أن نظهر الجانب الإنسانى أيضًا».

وأتم المدرب الألمانى: «فى الوقت الراهن نحن بالمنزل، وبالتالى لا يمكننا القيام بشىء للمساعدة فى الخارج، فنحن لسنا عمالًا فى مجال الصحة، ولا نعمل فى البقالة.. وبالتالى يجب رفع المزاج العام لك وللآخرين».