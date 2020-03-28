شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقد راموس بعد أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور بشأن توقيع سيرجيو راموس على عقد جديد مع ناديه ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن راموس يبلغ من العمر 34 عامًا، ومن المقرر أن ينتهى عقده الحالى مع ريال مدريد فى يونيو المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجراء المفاوضات التمهيدية بشأن التجديد بالفعل، وكان ريال مدريد واضحًا بأنه لا يتعجل حسم الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة تفشى فيروس كورونا غيرت الكثير من الأمور الكروية على مستوى العالم بأكمله، ووصل الأثر أيضًا إلى تجديد عقد راموس، وقالت إن راموس عبّر دائمًا عن رغبته فى الاعتزال بالنادى الملكى، ولن يكون هناك أى نزاع بين الطرفين بشأن الراتب، بل يتعلق الأمر فقط بمدة العقد.

وقدم ريال مدريد استثناءات فى الماضى بشأن مدة العقد، لكن النادى حاليًا لا يجدد للاعبين تزيد أعمارهم على 30 عامًا، أكثر من موسم واحد.