شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يغرى مدافع نابولى بـ10 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك نادى باريس سان جيرمان، خطوة جادة للغاية للتعاقد مع كاليدو كوليبالى، مدافع نابولى الإيطالى، ومنتخب السنغال.

وأكد نيكولو شيرا، مراسل صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» عبر حسابه على «تويتر» مساء الجمعة، أنَّ ليوناردو، المدير الرياضى للنادى الباريسى، تقابل قبل 3 أسابيع مع فالى رمضانى، مدير أعمال كوليبالى.

وأضاف أنَّ مسؤول بى إس جى، أغرى المدافع السنغالى براتب سنوى قيمته 10 ملايين يورو، بخلاف الحوافز المالية، وتعاقد يمتد حتى صيف 2025، ويرتبط كاليدو كوليبالى، 28 عامًا، بتعاقد مع نادى نابولى يمتد حتى صيف 2023، ويرغب النادى الباريسى فى تدعيم خط دفاعه فى ظل انتهاء تعاقد قائده البرازيلى تياجو سيلفا، بنهاية الموسم الجارى، وأكد مسؤول بنادى باريس سان جيرمان أن تواجد مدافع نابولى الإيطالى سيكون إضافة قوية فى حالة إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة لامتلاكه مقومات بدنية وفنية طيبة.